18:15, 9 октября 2025Спорт

Итальянских пловчих отстранили от чемпионата Европы за кражу

Итальянских пловчих Тарантино и Пилато отстранили от чемпионата Европы за кражу
Юлия Герасимова (редактор)
Кьяра Тарантино

Кьяра Тарантино. Фото: Andrea Staccioli / Globallookpress.com

Итальянских пловчих Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато отстранили от участия в чемпионате Европы по плаванию за кражу парфюмерии в магазине беспошлинной торговли дьюти-фри в аэропорту Сингапура. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации плавания Италии.

Отмечается, что отстранение будет действовать 90 дней. Из-за этого спортсменки пропустят чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в Польше с 2 по 7 декабря.

В августе этого года Тарантино и Пилато обвинили в краже парфюмерии, которую они вынесли из магазина без оплаты. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как Тарантино убирает товары в сумку Пилато. Благодаря вмешательству посольства Италии в Сингапуре ситуацию урегулировали тем, что вынесли спортсменкам предупреждение и отпустили их домой.

Тарантино — бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года в эстафете. Пилато — чемпионка Европы-2021 на дистанции 50 метров брассом.

