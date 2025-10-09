Описан момент прилета ракеты HIMARS по Белгороду

Военкор Коц описал момент прилета ракеты HIMARS по Белгороду

Военный корреспондент Александр Коц в репортаже из Белгорода для газеты «Московский комсомолец» описал момент прилета ракеты HIMARS по Белгороду.

Белгород подвергся массированному обстрелу с применением HIMARS в воскресенье, 5 октября.

По словам военкора, находившего на объекте «Россетей», удар пришелся в момент производства восстановительных работ. Те сотрудники, которые находились в люльке, не смогли достичь укрытия. В результате мощного взрыва — «прилета» HIMARS — одного из них не стало сразу, борьба за жизнь второго не принесла результата, пояснил Коц.

Утром 9 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших при еще одной атаке ВСУ, целью которой стал поселок Маслова Пристань. В результате удара был разрушен спорткомплекс, число получивших травмы россиян достигло 12.