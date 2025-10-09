Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по российскому региону возросло

Губернатор Гладков: Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ возросло до 12

Число пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Маслова Пристань в Белгородской области возросло. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, в результате удара пострадали 12 человек, восемь из которых до сих пор находятся в больницах. Трое получивших ранение — в тяжелом состоянии, их могут транспортировать в Москву.

«Провели обследование пострадавшего многоквартирного дома в Масловой Пристани. Эксперты подтвердили, что несущие конструкции не разрушены, и восстановлению дом подлежит. Поэтому максимально быстро начинаем восстановление», — сообщил Гладков.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших и трех жертвах атаки на Маслову Пристань в Белгородской области. Населенный пункт попал под ракетный удар ВСУ днем в среду, 8 октября. В результате оказался разрушен спорткомплекс, его сняли на видео изнутри. Также повреждения получил многоквартирный дом.