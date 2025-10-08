Россия
13:31, 8 октября 2025

Разрушенный ракетным ударом российский спорткомплекс сняли на видео изнутри

Опубликованы снятые изнутри разрушенного ударом ВСУ ФОКа под Белгородом
В сети появились снятые изнутри кадры спорткомплекса в поселке Маслова Пристань под Белгородом, который попал под ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадрах виден вход в душевые и раздевалки, где обрушились шкафы, также покосились перекрытия. Вокруг разбросаны обломки.

Маслова Пристань попала под удар ВСУ утром в среду, 8 октября, жертвами атаки стали три человека. По последним данным, еще девять пострадали. Под удар попал спорткомплекс, где под завалами могут находиться люди, а также жилые многоквартирные дома.

По данным Минобороны, в ночь на 8 октября силы ПВО сбили над Белгородской областью 28 летательных аппаратов. Помимо этого, под удар попали Воронежская, Ростовская, Брянская и Курская области, а также Липецкая, Смоленская и Нижегородская области.

