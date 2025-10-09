Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 9 октября 2025Россия

Опубликованы кадры из атакованной ВСУ Ростовской области

Появились кадры пролета беспилотника над Ростовской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ростовской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пролет беспилотника над регионом. Судя по видеозаписи, регион атаковал беспилотник самолетного типа с большими крыльями. Ролик заканчивается тем, что беспилотник врезается в здание и взрывается.

ВСУ атаковали Ростовскую область днем 9 октября. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, повреждения получили несколько жилых домов, расположенных в населенном пункте Матвеев Курган, а также пять автомобилей.

По данным Минобороны, в ночь на 9 октября силы ПВО сбили 19 летательных аппаратов. Под удар попали Волгоградская, Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Орловская и Саратовская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Поставщикам комплексов разминирования для Росгвардии назвали срок

    В столице выбрали топ-5 районов с лучшей транспортной доступностью. Какие они?

    Реклама

    В России заявили о сильном отставании в космонавтике

    Бывшая жена Мамаева проиграла в борьбе за элитные апартаменты экс-мужа

    Зеленский поговорил с критиковавшим помощь Киеву победителем выборов в Чехии

    Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

    Гузеева ответила на посвященный ей выпуск программы Кудрявцевой и сочла ее нездоровой

    Новую стрижку жены Джорджа Клуни подняли на смех в сети

    Российская кризисная отрасль начала сокращать сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости