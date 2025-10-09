Опубликованы кадры из атакованной ВСУ Ростовской области

Появились кадры пролета беспилотника над Ростовской областью

В сети появились кадры из атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ростовской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пролет беспилотника над регионом. Судя по видеозаписи, регион атаковал беспилотник самолетного типа с большими крыльями. Ролик заканчивается тем, что беспилотник врезается в здание и взрывается.

ВСУ атаковали Ростовскую область днем 9 октября. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, повреждения получили несколько жилых домов, расположенных в населенном пункте Матвеев Курган, а также пять автомобилей.

По данным Минобороны, в ночь на 9 октября силы ПВО сбили 19 летательных аппаратов. Под удар попали Волгоградская, Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Орловская и Саратовская области.