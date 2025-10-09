Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:33, 9 октября 2025Наука и техника

Рынок ПК рекордно вырос

IDC: Рынок ПК вырос на 9,4% за год из-за окончания поддержки Windows 10
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Мировой рынок персональных компьютеров (ПК) показал самый сильный рост за последние годы. Об этом говорится в исследовании International Data Corporation (IDC).

Поставки компьютеров в мире за третий квартал 2025 года выросли на 9,4 процента за год, достигнув отметки 75,8 миллионов устройств. Главной причиной рекордных поставок назвали приближающуюся дату окончания поддержки Windows 10 — устаревшая ОС перестанет получать обновления 14 октября. Из-за этого обычные и корпоративные пользователи начали покупать новые ПК, поддерживающие Windows 11.

Спрос на новые компьютеры, скорее всего, сохранится и в 2026 году. Наибольший рост был зафиксирован в регионе EMEA, который объединяет Европу, Ближний Восток и Африку. Здесь поставки выросли на 14 процентов. В США, где до сих пор переживают влияние высоких пошлин на стоимость импортной продукции, рост составил всего 1 процент.

Лидером рынка ПК осталась китайская корпорация Lenovo, которая получила долю 25,5 процентов. Ниже расположились американские HP и Dell — 19,8 и 13,3 процента соответственно. Доля Apple и Asus составила 9 и 7,8 процентов соответственно.

В начале октября корпорация Apple опубликовала высмеивающую персональные компьютеры и Windows рекламу. В компании напомнили о глобальном сбое Windows, который случился в июле 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Алиеву обсудить авиакатастрофу самолета AZAL

    Появилось видео с выбросившим дочь с четвертого этажа полураздетым россиянином

    Набиуллина назвала рост цен на бензин временным фактором

    Анна Семенович похвасталась кольцом от возлюбленного за три миллиона рублей

    Названы поддерживающие мозг в тонусе продукты

    Рынок ПК рекордно вырос

    Набиуллина назвала неопределенными перспективы ключевой ставки

    Депутата лишили мандата за сказанное два года назад слово в адрес председателя Думы

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости