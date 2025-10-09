Рынок ПК рекордно вырос

IDC: Рынок ПК вырос на 9,4% за год из-за окончания поддержки Windows 10

Мировой рынок персональных компьютеров (ПК) показал самый сильный рост за последние годы. Об этом говорится в исследовании International Data Corporation (IDC).

Поставки компьютеров в мире за третий квартал 2025 года выросли на 9,4 процента за год, достигнув отметки 75,8 миллионов устройств. Главной причиной рекордных поставок назвали приближающуюся дату окончания поддержки Windows 10 — устаревшая ОС перестанет получать обновления 14 октября. Из-за этого обычные и корпоративные пользователи начали покупать новые ПК, поддерживающие Windows 11.

Спрос на новые компьютеры, скорее всего, сохранится и в 2026 году. Наибольший рост был зафиксирован в регионе EMEA, который объединяет Европу, Ближний Восток и Африку. Здесь поставки выросли на 14 процентов. В США, где до сих пор переживают влияние высоких пошлин на стоимость импортной продукции, рост составил всего 1 процент.

Лидером рынка ПК осталась китайская корпорация Lenovo, которая получила долю 25,5 процентов. Ниже расположились американские HP и Dell — 19,8 и 13,3 процента соответственно. Доля Apple и Asus составила 9 и 7,8 процентов соответственно.

В начале октября корпорация Apple опубликовала высмеивающую персональные компьютеры и Windows рекламу. В компании напомнили о глобальном сбое Windows, который случился в июле 2024 года.