Появились кадры с поисков пропавшей почти две недели назад российской семьи с ребенком

СК опубликовал кадры с поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых

В сети появилось видео с поисков семьи Усольцевых, пропавшей почти две недели назад в тайге в Красноярском крае. Ролик опубликовал региональный Следственный комитет в Telegram.

На кадрах видно оперативный штаб, из которого координируются поиски, проводимые как с земли, так и с воздуха при помощи дронов. Судя по записи, в местах пропажи россиян с ребенком образовались большие сугробы, которые затрудняют операцию.

Как рассказали в ведомстве, в результате мероприятий удалось определить местоположение источника сигнала телефона пропавшего мужчины, который зафиксирован в семи километрах от поселка Кутурчин. Сейчас поиски семьи сосредоточены в этом квадрате.

28 сентября семейная пара с пятилетней дочерью ушла в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае и не вернулась. По словам проводника, отказавшегося идти с ними из-за плохой погоды, россияне не собирались ночевать в лесу, поэтому у них не было с собой палатки. Среди версий исчезновения Усольцевых предполагается нападение диких зверей. Также в правоохранительных органах допустили, что пропавшие могли упасть в провал между скалами.