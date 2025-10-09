Появилось видео из квартиры выбросившего трехлетнюю дочь из окна россиянина

В Уфе задержан мужчина, выбросивший 3-летнюю дочь из окна, возбуждено дело

Появилось видео из квартиры выбросившего трехлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже в Уфе 34-летнего мужчины. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в республиканской прокуратуре.

На видео показана квартира, в которой проживал фигурант с семьей. Внутри разбросаны вещи. Работают правоохранители. Во второй части видео показан двор дома. Повсюду также разбросаны вещи.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По данным правоохранителей, ЧП произошло в многоквартирном доме, расположенном на улице Ульяновых. Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района города Рустам Ишмухаметов, руководство регионального управления Следственного комитета России и следователи следственного отдела, а также следователи-криминалисты и другие правоохранители. По итогам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз. Силовики допрашивают свидетелей и исследуют жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло из-за срыва отца девочки. Сначала он выбрасывал вещи с балкона, а потом сделал то же самое с ребенком — девочка выжила, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.