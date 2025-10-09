Наука и техника
11:31, 9 октября 2025Наука и техника

Раскрыты неочевидные факторы риска рака мочевого пузыря

Nature: Мужчины и курильщики значительно чаще страдают от рака мочевого пузыря
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shidlovski / Shutterstock / Fotodom

Международная команда ученых из Барселоны и Вашингтона впервые показала, что курение и биологический пол изменяют эволюцию клеток в здоровых тканях мочевого пузыря задолго до появления рака. Исследование, опубликованное в Nature, объясняет, почему мужчины и курильщики болеют этим видом рака значительно чаще.

Анализ образцов тканей 45 доноров показал: у мужчин некоторые мутации в генах, связанных с раком, быстрее «разрастаются» в клональные участки — группы идентичных клеток с одинаковыми изменениями ДНК. У курильщиков старше 55 лет чаще встречались мутации в области TERT-промотора — участка, активирующего теломеразу и позволяющего клеткам дольше делиться, избегая старения.

Ученые подчеркивают, что табак не только вызывает новые мутации, но и способствует росту уже измененных клеток. Это открытие позволяет рассматривать курение не просто как канцероген, а как фактор, ускоряющий эволюцию ткани в сторону опухолевых изменений.

Авторы считают, что в будущем измерение таких «растущих клонов» может стать инструментом ранней диагностики и оценки риска рака — например, с помощью анализа мочи. Исследователи планируют применить этот метод и к другим видам тканей, чтобы понять, как внешние факторы формируют почву для онкологических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что комбинация определенных препаратов способна значительно замедлить развитие агрессивного рака простаты.

