Российские подростки жестоко избили иностранных студенток за одно замечание

В Петербурге подростки жестоко избили студенток из Алжира за одно замечание
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге подростки жестоко избили студенток из Алжира в кафе фастфуда на проспекте Испытателей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, иностранки зашли поужинать в кафе и заметили агрессивных несовершеннолетних. Одна из подруг решила попросить ребят не шуметь и не пугать окружающих. После этой ремарки в адрес девушек посыпались оскорбления.

Затем словесный конфликт перерос в потасовку. В травмпункте пострадавшим зафиксировали ушибы головы и позвоночника. Девушки — студентки медицинского, одна из них уже семь лет проживает в России.

Обе пострадавшие обратились после инцидента в полицию.

До этого сообщалось, что в Волгограде студентку избили в туалете Энергетического колледжа.

Еще раньше во Владивостоке подросток избил сверстника из-за одного вопроса.

