Стало известно о последнем зафиксированном сигнале телефона пропавшей в тайге семьи

Последний сигнал телефона пропавшей в Тайге семьи фиксировали 28 сентября

Сигнал телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых в последний раз был зафиксирован 28 сентября. Об этом со ссылкой на региональное управление следственного комитета России (СКР) сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в этот день туристы пропали, а сигнал принадлежал аппарату главы семьи. Его зафиксировали в семи километрах от поселка Кутурчин Красноярского края. Отмечается, что в этот момент телефон главы семьи Усольцевых был уже выключен.

28 сентября семейная пара с пятилетней дочерью отправилась в поход в урочище Буратинка. С тех пор они не выходили на связь. Заявление об их пропаже в правоохранительные органы подал знакомый. По факту случившегося с семьей возбудили уголовное дело.

Круглосуточно пропавшую семью в тайге ищут 350 человек.