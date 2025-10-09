Стало известно о скором заключении сделки по Газе

Axios: Соглашение по Газе могут заключить уже 9 октября

К сделке по Газе могут прийти уже в ближайшее время, а именно в четверг, 9 октября. Об этом рассказал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х, ссылаясь на израильского чиновника.

По данным источника, соглашение по Газе может быть достигнуто уже сегодня вечером по местному времени.

Ранее американский президент Дональд Трамп провел переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и назвал мир в этом районе «очень близким». По словам главы Белого дома, может отправиться туда «к концу недели, может быть, даже в воскресенье», поскольку шанс на успешные переговоры «хороший».

До этого лидер США заявил, что следующие двое суток непрямых переговоров Израиля и ХАМАС в Египте окажутся решающими для урегулирования конфликта в секторе Газа.