Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:22, 9 октября 2025Мир

Стало известно о скором заключении сделки по Газе

Axios: Соглашение по Газе могут заключить уже 9 октября
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

К сделке по Газе могут прийти уже в ближайшее время, а именно в четверг, 9 октября. Об этом рассказал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х, ссылаясь на израильского чиновника.

По данным источника, соглашение по Газе может быть достигнуто уже сегодня вечером по местному времени.

Ранее американский президент Дональд Трамп провел переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и назвал мир в этом районе «очень близким». По словам главы Белого дома, может отправиться туда «к концу недели, может быть, даже в воскресенье», поскольку шанс на успешные переговоры «хороший».

До этого лидер США заявил, что следующие двое суток непрямых переговоров Израиля и ХАМАС в Египте окажутся решающими для урегулирования конфликта в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о смене позиции Трампа из-за Tomahawk

    ВСУ перебросили резервы в Красноармейск

    Аферисты нашли новую лазейку для массового обмана россиян

    Россиянка отдохнула в США и описала страну фразой «полиция чувствует себя неуверенно»

    Таксиста обвинили в разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе

    Россиян предупредили о случаях отъема купленного жилья

    Гитарист популярной рок-группы попал в ДТП

    Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

    На объектах ТЭК в российском регионе произошли возгорания

    Парень прочитал одно сообщение в смартфоне девушки и расстался с ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости