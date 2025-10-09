Трамп оценил угрозу Финляндии со стороны России

Трамп заявил, что не верит в угрозу Финляндии со стороны России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в угрозу Финляндии со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что это случится. Не думаю, что он [президент России Владимир Путин] это сделает. Думаю, шансы на это очень-очень малы», — заявил политик на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом. При этом американский лидер пообещал, что Соединенные Штаты будут защищать Хельсинки в рамках обязательств по НАТО.

Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в нарушении всех 10 принципов Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также Валтонен заявила, что хочет ввести пошлины на весь российский импорт.