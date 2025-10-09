Спорт
12:42, 9 октября 2025Спорт

Тренер назвал способ рассчитать идеальную норму шагов для здоровья

Тренер Гончаров посоветовал уделять физической активности до 300 минут в неделю
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Johnny Bravoo / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров назвал способ рассчитать идеальную норму шагов для здоровья. Его слова приводит Life.ru.

Эксперт заявил, что оптимальное количество определяется индивидуально с учетом особенностей организма. Он рекомендовал уделять физической активности от 150 до 300 минут в неделю, а ходьба — отличный вариант для достижения этой цели. Количество шагов, которое человек делает на километре, варьируется от 1200 до 1600, в зависимости от параметров и темпа ходьбы.

Гончаров уточняет: при скорости 6 километров в час за десять минут можно пройти километр, а за 42 минуты — порядка пяти километров, что составляет примерно 6000 шагов. Выбирать интенсивность нужно по самочувствию, ведь для кого-то быстрый шаг уже близок к легкому бегу.

Ранее фитнес-тренер Сергей Нитченко дал советы тем, кто хочет избежать проблемы со здоровьем из-за сидячей работы. Специалист рекомендовал делать утреннюю зарядку.

