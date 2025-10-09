Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
0:1
1-й период
live
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 3-й тур
16:54, 9 октября 2025Спорт

Тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в первом матче нового сезона НХЛ

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин выглядел неуверенно в первом матче в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke/ Imagn Images / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил игру нападающего и капитана команды Александра Овечкина в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

«Я заметил, что с шайбой он выглядел немного неуверенно. Потребуется время, и он вернется в форму», — заявил специалист. Он подчеркнул, что у Овечкина было несколько неплохих моментов, однако были и ситуации, в которых он мог бы сыграть лучше.

Ранее Овечкин установил рекорд в НХЛ. Хоккеист проводит в НХЛ 21-й сезон, что является рекордным среди россиян.

«Вашингтон» открыл сезон-2025/2026 домашней встречей против «Бостон Брюинс». Овечкин вышел в первой пятерке. Столичная команда проиграла со счетом 1:3.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Объявлено о первом уничтожении новейшей ракеты ВСУ на скорости в 600 километров в час

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

    Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

    Шуфутинский ответил на сообщения об онкологии фразой «не дождетесь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости