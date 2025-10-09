Тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в первом матче нового сезона НХЛ

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин выглядел неуверенно в первом матче в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил игру нападающего и капитана команды Александра Овечкина в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

«Я заметил, что с шайбой он выглядел немного неуверенно. Потребуется время, и он вернется в форму», — заявил специалист. Он подчеркнул, что у Овечкина было несколько неплохих моментов, однако были и ситуации, в которых он мог бы сыграть лучше.

Ранее Овечкин установил рекорд в НХЛ. Хоккеист проводит в НХЛ 21-й сезон, что является рекордным среди россиян.

«Вашингтон» открыл сезон-2025/2026 домашней встречей против «Бостон Брюинс». Овечкин вышел в первой пятерке. Столичная команда проиграла со счетом 1:3.