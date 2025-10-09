Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:45, 9 октября 2025Экономика

ЦБ понизил курс доллара

ЦБ понизил официальный курс доллара в России до 81,41 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 10 октября, составят 81,41 рубля. Для сравнения, в четверг, 9-го числа, курс доллара держался на уровне в 81,55 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты в России примерно на 14 копеек. Официальный курс евро, в свою очередь, снизился на 24 копейки — с 94,94 до 94,7 рубля, а котировки китайского юаня почти не изменились, оставшись в районе 11,36 рубля.

Материалы по теме:
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
11 сентября 2025
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
12 сентября 2025

Несмотря на продолжающееся укрепление российской валюты, ряд экспертов сходится во мнении, что подобная динамика продержится недолго. Аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прогнозирует рост котировок доллара до 85-90 рублей до конца осени. Ослаблению рубля, отмечает он, поспособствует в том числе смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, в свою очередь, обращает внимание на заметное увеличение государственных расходов (особенно, военных) и сохранение высокого потребительского спроса на внутреннем рынке.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко к числу основных причин грядущего ослабления рубля отнесла снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть. На этом фоне она не исключила укрепления доллара до 100 рублей и выше. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что вплотную приблизиться к психологической отметке котировки американской валюты смогут ближе к концу года. Если это произойдет, отметил глава ВТБ Андрей Костин, курс доллара вернется к оптимальному для российских экспортеров коридору в 90-100 рублей. При таком раскладе последние смогут рассчитывать на увеличение выручки, а федеральный бюджет — на рост поступлений, что поможет в решении проблемы растущего дефицита госказны, резюмировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России обвинило ВСУ в подрыве аммиакопровода в зоне СВО при отступлении

    Токаев анонсировал свой визит в Россию

    Медведев поблагодарил Ким Чен Ына

    Производство репрессированного в 1930-х годах агиттекстиля возобновили в России

    На Украине назвали цель ударов по железнодорожной инфраструктуре

    Развод Самойловой с Джиганом опровергли

    Поплавская заявила о пропитых мозгах Лазаревой

    Работника завода раздавило бетономешалкой

    ЦБ понизил курс доллара

    Российский школьник ударил беременную учительницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости