Певец Ефрем Амирамов ушел из жизни в возрасте 69 лет

Певец Ефрем Амирамов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Известный шансонье скончался, находясь в реанимации клиники в Нальчике.

Исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов попал в реанимацию с сепсисом. Ему установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость, однако врачам не удалось спасти артиста.

Известно, что в 2022 году Ефрем перенес два инфаркта и инсульт, после чего отправился в Израиль на реабилитацию. Три недели назад он дал концерт в родном городе после долгой паузы.

Амирамов известен как поэт, автор и исполнитель собственных песен. Имеет звание народного артиста Ингушетии, заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики.

Церемония вручения премии «Российский меценат» 27 октября 2006 года Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Globallookpress.com

Амирамов стал звездой шансона в 1990-х годах

Ефрем Амирамов родился 11 апреля 1956 года в Нальчике. Музыкальную карьеру артист начал в 1987 году, а спустя три года выпустил первый магнитоальбом «Последний дебют». Исполнитель проснулся знаменитым в 1991-м году, когда выпустил клип на композицию «Молодая».

После этого артист начал активно гастролировать. За свою музыкальную карьеру записал 10 альбомов и выпустил 7 сборников, а в 2004 году Амирамов стал лауреатом премии «Шансон года» в номинации «Легенда шансона». В 2009 году у музыканта вышла книга «Все так... или истерика», в которой опубликованы избранные стихи и тексты его песен.

Амирамов на финальном концерте передачи Центрального телевидения на сцене ГЦКЗ Фото: Жигайлов Алексей / Фотохроника ТАСС

«Молодая» написана после ссоры с женой

Как рассказывал исполнитель, песня родилась у него в 1991 году. К нему приехали одноклассники из Ростова-на-Дону, с которыми он учился в студенческие годы.

«Засиделись до утра, как это и бывает, когда долго с кем-то не видишься. Пришел домой, а там случился маленький скандал из-за моего позднего прихода, точнее, раннего. Благодаря этому скандалу минут за пятнадцать и написалась эта песня», — поделился Амирамов.

Музыкант признавался, что «Молодая» нашла отклик у слушателей благодаря душевной искренностью. Ее охотно брали на радио, однако один куплет ему пришлось убрать, так как песня была слишком длинной.

«Даже если меня ассоциируют только с этой песней, это значит, что я оставил свой след в жизни <...> И дай бог, чтобы в жизни каждого человека главной песней была песня о любви», — заключил он.