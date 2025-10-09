Бывший СССР
В Кремле рассказали об острых проблемах в разговоре Путина и Алиева

Песков: Путин и Алиев на переговорах обсудили все острые проблемы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров обсудили все острые проблемы в позитивном ключе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Это были первые переговоры Путина и Алиева на официальном уровне с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку в 2025 году. Российский лидер предложил начать двустороннюю встречу с обсуждения авиакатастрофы самолета AZAL.

В ходе беседы двух лидеров российский президент раскрыл подробности трагедии. По словам Путина, причины авиакатастрофы связаны с фактом нахождения в небе украинского беспилотника.

