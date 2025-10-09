В Махачкале избрали нового мэра

Новым мэром Махачкалы стал Джамбулат Салавов

В Махачкале депутаты избрали нового мэра. Им стал Джамбулат Салавов, передает РИА Новости.

До этого Салавов занимал должность временно исполняющего обязанности главы российского города. Он получил пост после отставки своего предшественника Юсупа Умавова в июне 2025 года.

Его утверждение в должности состоялось в четверг, 9 октября, на заседании городского собрания депутатов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов высказался об отставке мэра Махачкалы Умавова. По его словам, когда республика столкнулась с террористической угрозой, чиновник проявил себя достойно и показал организаторские качества и собранность, принимал все необходимые меры для обеспечения безопасности.