Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:48, 9 октября 2025Россия

В Махачкале избрали нового мэра

Новым мэром Махачкалы стал Джамбулат Салавов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В Махачкале депутаты избрали нового мэра. Им стал Джамбулат Салавов, передает РИА Новости.

До этого Салавов занимал должность временно исполняющего обязанности главы российского города. Он получил пост после отставки своего предшественника Юсупа Умавова в июне 2025 года.

Его утверждение в должности состоялось в четверг, 9 октября, на заседании городского собрания депутатов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов высказался об отставке мэра Махачкалы Умавова. По его словам, когда республика столкнулась с террористической угрозой, чиновник проявил себя достойно и показал организаторские качества и собранность, принимал все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    В европейской стране запустили продажи культового российского внедорожника

    Объявлено о первом уничтожении новейшей ракеты ВСУ на скорости в 600 километров в час

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Летевший в Турцию иностранный самолет сел в России из-за болезни пассажиров

    Россиянка два года получала пенсию за дядю после его смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости