В России детский омбудсмен призвала приравнять к экстремизму одно молодежное увлечение

Омбудсмен Московской области Мишонова: Зацепинг надо приравнять к экстремизму
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала приравнять к экстремизму одно молодежное увлечение. Об этом она заявила в Telegram.

По данным RT, с начала года жертвами зацепинга стали 11 детей в возрасте от 11 до 17 лет.

«Считаю, что зацеппинг пора приравнять к экстремистскому движению», — заявила Мишонова. Она указала, что подростков не останавливают даже смерти других детей. «Они все равно лезут на электричку», — добавила детский омбудсмен.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину за вовлечение подростка в зацепинг. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.

