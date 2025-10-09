Забота о себе
19:27, 9 октября 2025Забота о себе

Врач раскрыл неожиданные причины постоянной боли в колене

Ортопед Ибрагим: Причиной боли в колене может быть тазобедренный сустав
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Krakenimages.com / Freepik

Колени могут болеть даже тогда, когда коленные суставы абсолютно здоровы, заявил хирург-ортопед Мазин Ибрагим. Неожиданную причину постоянной боли в коленях он раскрыл в беседе с Daily Mail.

По словам врача, очень часто у людей, которые жалуются на боль в колене, на самом деле есть проблемы с тазобедренным суставом. «Ложное ощущение возникает из-за так называемой отраженной боли. Другими словами, мозг неправильно интерпретирует нервные сигналы и ощущает боль не там, где она на самом деле возникает», — объяснил хирург.

Ибрагим отметил, что помимо артрита тазобедренного сустава есть и другие неочевидные причины боли в коленях. По его словам, из-за слабости приводящих мышц даже здоровое колено может болеть или вылетать. Другой причиной хирург назвал воспаление мышц и сухожилий на внешней стороне бедра. Он уточнил, что в этом случае возникает мучительная боль, отдающая в ногу.

Хирург подчеркнул, что профилактикой всех этих состояний являются физическая активность и спорт. Врач посоветовал кататься на велосипеде, заниматься физкультурой и гулять. Он уточнил, что нужно ходить каждый день по семь тысяч шагов, желательно в горку и в быстром темпе, чтобы тренировать силу мышц.

Ранее врач общей практики Дэниел Аткинсон рассказал о способе оздоровления по принципу «шесть-шесть-шесть». Он объяснил, что согласно этой технике, нужно ходить в шесть утра и шесть вечера по 60 минут.

