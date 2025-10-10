Чемпионка мира по прыжкам на батуте сменила гражданство с российского на белорусское

Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по прыжкам на батуте Яна Лебедева сменила спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Спортсменка покинула сборную России и будет представлять национальную команду Белоруссии. Смену гражданства Лебедевой одобрил исполком FIG. Причины решения Лебедевой не уточняются.

Россиянка является чемпионкой мира в командном многоборье. В 2024 году она получила нейтральный статус для выступления на международных турнирах.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила критикам сменивших гражданство российских спортсменов. «Предателями называют их идиоты», — заявила Тарасова.