Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Казахстан
Сегодня
17:00 (Мск)
Лихтенштейн
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Швеция
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Германия
Сегодня
21:45 (Мск)
Люксембург
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Северная Македония
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Северная Ирландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Словакия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Косово
Сегодня
21:45 (Мск)
Словения
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
13:23, 10 октября 2025Спорт

Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

Матвей Кисляк: Не понимаю, почему за украинцев в Европе платят такие деньги
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк выразил удивление высоким ценам на украинских игроков в Европе. Он высказался на канале Nobel в YouTube.

Россиянин привел в пример трансфер Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 110 миллионов евро. «За русских такие деньги не платят. Я не понимаю почему, хотя русский чемпионат, можно сказать, сильнее, чем тот, про который я сейчас говорил», — заявил Кисляк.

В декабре 2024 года стало известно, что в крови 24-летнего Мудрика обнаружили запрещенные вещества в ходе внеплановой проверки. Позже он прошел проверку на полиграфе. Расследование продолжается.

Кисляк в нынешнем сезоне провел провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван лауреат Нобелевской премии мира. Кто получил ее вместо Трампа?

    Пошлины Трампа ударили по крупнейшей экономике Европы

    Врач раскрыла способ избежать проблем с глазами с помощью правила «20 на 20»

    Задержана спецпредставитель губернатора Петербурга

    Продажи немецкого автогиганта рухнули в Америке и Китае

    В России упростят продажу алкоголя

    Уничтожение замаскированных боевых машин у границы с Россией сняли на видео

    Москвичка обратилась к ясновидящей и лишилась работы, личной жизни и жилья

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости