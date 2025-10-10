Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

Матвей Кисляк: Не понимаю, почему за украинцев в Европе платят такие деньги

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк выразил удивление высоким ценам на украинских игроков в Европе. Он высказался на канале Nobel в YouTube.

Россиянин привел в пример трансфер Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» за 110 миллионов евро. «За русских такие деньги не платят. Я не понимаю почему, хотя русский чемпионат, можно сказать, сильнее, чем тот, про который я сейчас говорил», — заявил Кисляк.

В декабре 2024 года стало известно, что в крови 24-летнего Мудрика обнаружили запрещенные вещества в ходе внеплановой проверки. Позже он прошел проверку на полиграфе. Расследование продолжается.

Кисляк в нынешнем сезоне провел провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.