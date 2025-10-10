Испытан неуязвимый для РЭБ российский дрон

Под Санкт-Петербургом испытали неуязвимый для РЭБ дрон вертолетного типа

Под Санкт-Петербургом испытали российский неуязвимый для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон вертолетного типа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя ТСК «Вектор», до введения западных санкций Россия получала малые дроны-разведчики из-за рубежа. «В течение девяти месяцев мы занимались этой проблематикой и выпустили два типа беспилотного летательного аппарата: маленький дрон-разведчик и разведчик побольше, который может нести с собой больше веса, имеет лучшую оптику и может летать на более дальние расстояния», — сказал собеседник корреспонденту агентства на полях форума «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС».

Масса беспилотника — 6 килограммов, дальность полета — 8 километров, рабочие частоты каналов связи — 2,4 и 5,8 мегагерца. В условиях активной работы систем РЭБ противника дрон при помощи специального алгоритма «ориентируется по оптике».

В августе агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что специалисты из Москвы создали технологию автоматического удержания цели с искусственным интеллектом.

В октябре 2024-го ТАСС со ссылкой на документы рассказал, что 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России разработал дрон-камикадзе вертолетного типа, который неуязвим перед средствами РЭБ.