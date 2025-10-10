Мир
03:49, 10 октября 2025Мир

Израиль одобрил план возвращения из Газы всех заложников

Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению всех заложников из Газы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: David Trinks / Unsplash

Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению всех заложников из сектора Газа. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Офис Нетаньяху: правительство одобрило основные положения по освобождению всех заложников», — говорится в публикации.

Ранее ХАМАС подтвердило завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем. 9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного американским главой Дональдом Трампом.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на реализацию инициатив американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

