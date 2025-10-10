Израиль одобрил план возвращения из Газы всех заложников

Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению всех заложников из Газы

Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению всех заложников из сектора Газа. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Офис Нетаньяху: правительство одобрило основные положения по освобождению всех заложников», — говорится в публикации.

Ранее ХАМАС подтвердило завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем. 9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного американским главой Дональдом Трампом.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на реализацию инициатив американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.