18:01, 10 октября 2025Экономика

Курс доллара в России упал

ЦБ понизил официальный курс доллара в России до 81,19 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России примерно до 81,19 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

На этом уровне котировки американской валюты в стране продержатся 11-13 сентября. Для сравнения, в пятницу, 10 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне в 81,41 рубля. Таким образом, регулятор понизил планку на 21 копейку. Котировки европейской валюты снизились на 66 копеек — с 94,7 до 94,04 рубля. Котировки китайского юаня остались без изменений — в районе 11,36 рубля.

Ряд экспертов прогнозируют скорое изменение соотношения сил в валютной паре доллар-рубль. Аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер к числу причин грядущего ослабления российской валюты относит в том числе смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. На этом фоне, прогнозирует он, курс доллара может подняться до 85-90 рублей этой осенью. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова отмечает, что дополнительное давление на российскую валюту будут оказывать высокий потребительский спрос на внутреннем рынке и заметное увеличение госрасходов (в первую очередь, военных).

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, обращает внимание на продолжающееся снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть. С учетом этого фактора она не исключила, что в скором времени курс доллара сможет пробить психологическую отметку в 100 рублей. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что это произойдет ближе к концу года. В этом случае, считает глава ВТБ Андрей Костин, котировки доллара вернутся к оптимальному для отечественных экспортеров уровню. При таком раскладе их выручка вырастет, а федбюджет получит дополнительные поступления, что поможет в решении проблемы растущего дефицита госказны, резюмировал он.

