Мелания Трамп не ответила писательнице из ЛНР на письмо о зверствах Киева

Первая леди США Мелания Трамп не ответила на обращение юной писательницы и журналиста из Луганска Фаины Савенковой о вине украинских властей в гибели детей в Донбассе. Об этом Савенкова рассказала в беседе с ТАСС.

«Политики Запада дошли до точки невозврата, они не боятся ядерной войны, считая, что вместе победят Россию», — сказала он. При этом, по ее словам, на Западе есть здравые силы, которые понимают важность налаживания отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в письме, адресованном президенту России Владимиру Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США во время встречи на Аляске. Позднее Дональд Трамп опубликовал текст документа.