Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:54, 10 октября 2025Мир

Мелания Трамп проигнорировала письмо о зверствах украинских властей

Мелания Трамп не ответила писательнице из ЛНР на письмо о зверствах Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мелания Трамп

Мелания Трамп. Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп не ответила на обращение юной писательницы и журналиста из Луганска Фаины Савенковой о вине украинских властей в гибели детей в Донбассе. Об этом Савенкова рассказала в беседе с ТАСС.

«Политики Запада дошли до точки невозврата, они не боятся ядерной войны, считая, что вместе победят Россию», — сказала он. При этом, по ее словам, на Западе есть здравые силы, которые понимают важность налаживания отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в письме, адресованном президенту России Владимиру Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США во время встречи на Аляске. Позднее Дональд Трамп опубликовал текст документа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Генпрокурор Нью-Йорка обвинила Трампа в мести

    Ким Чен Ын приобнял певца SHAMAN

    В РАН спрогнозировали дату сожжения Земли Солнцем

    Крымский мост временно перекрыли

    Парень задал невинный вопрос коллеге и выяснил правду о соленых огурцах

    Детей ждал жуткий сюрприз в школе утром

    Образ Хайди Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее»

    В Киеве зафиксировали перебои с электричеством

    Израиль одобрил план возвращения из Газы всех заложников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости