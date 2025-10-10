Жителям российского города пообещали 30-градусные морозы в ноябре

Жителей Новосибирска ждут 30-градусные морозы в ноябре

Жители Новосибирска застанут первые сильные морозы уже в ноябре. Об этом информирует сервис погоды «У зонта».

Согласно долгосрочным прогнозам, до 30 градусов мороза температура в Новосибирске упадет в середине ноября — первый морозный день ожидается 13-го числа. К этому времени столбики термометров достигнут отметки в минус 33 градуса. Следующий день в городе потеплеет до минус 17-21 градуса, но ненадолго. Уже 15 ноября вновь похолодает до минус 31 градуса. Далее два дня температура будет варьироваться от 25 до 33 градусов, а 18 ноября по Новосибирску ударят 38-градусные морозы.

Декабрь также выдастся аномально холодным. Так, с 21 по 23 декабря в городе прогнозируется от минус 32 до 40 градусов мороза.

До минус 10 градусов ночью в Новосибирске может похолодать уже в ближайшие дни. Аналогичная температура ожидается в других крупных городах Сибири, Омске и Красноярске. Такие морозы будут стоять в регионе как минимум неделю. Повторных снегопадов в ближайшее время синоптики не ждут.