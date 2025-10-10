Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:46, 10 октября 2025Бывший СССР

На Украине заявили о первом применении КАБа при ударе по Днепропетровску

ВС России впервые применили КАБ при ударе по Днепропетровску
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России впервые применили корректируемую авиабомбу (КАБ) при ударе по Днепропетровску. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Если это действительно КАБ, то речь идет о первом таком ударе по Днепру. Ранее до города КАБы не долетали», —говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. После этого в городе начались перебои со светом.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в украинской столице возможны перебои со светом и водоснабжением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Генпрокурор Нью-Йорка обвинила Трампа в мести

    Ким Чен Ын приобнял певца SHAMAN

    В РАН спрогнозировали дату сожжения Земли Солнцем

    Крымский мост временно перекрыли

    Парень задал невинный вопрос коллеге и выяснил правду о соленых огурцах

    Детей ждал жуткий сюрприз в школе утром

    Образ Хайди Клум на новых фото описали в сети фразой «становится развратнее»

    В Киеве зафиксировали перебои с электричеством

    Израиль одобрил план возвращения из Газы всех заложников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости