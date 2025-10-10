Силовые структуры
12:21, 10 октября 2025Силовые структуры

Названа цена благодарности бывшему судье Верховного суда России

Марченко отдал ₽30 млн экс-судье ВС РФ Момотову за помощь с оформлением земли
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Виктор Момотов

Виктор Момотов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Владелец сети отелей Marton Андрей Марченко назвал цену своей благодарности судье Верховного суда России в отставке Виктору Момотову за решение вопроса с оформлением земли. Об этом бизнесмен заявил по видео-конференц-связи из СИЗО на слушаниях в Останкинском суде Москвы, передает РИА Новости.

По его словам, у него был земельный участок, оформленный на помощницу в аренду на 49 лет. Однако, как он считает, его незаконно забрали и ему пришлось обратиться к судье с просьбой о помощи. Момотов его успокоил, заверив, что все будет хорошо.

«Потом мы присмотрели земельку, назначили экспертизу, она насчитала 100 миллионов с лишним, нам выплатили деньги, я получил их и 30 миллионов отдал Виктору Викторовичу в благодарность», — сказал Марченко.

Он заявил также, что Момотов продолжает получать доход от отеля сети Marton в Краснодаре. Речь идет о гостинице Marton «Пашковский». Марченко сказал, что в месяц завозил судье наличными от 100 до 300 тысяч рублей.

В суде рассматривается иск об изъятии в доход государства 100 объектов недвижимости стоимостью 9 миллиардов рублей, владельцами которых являются Момотов и его деловые партнеры братья Марченко. Экс-судью госпитализировали, поэтому слушания проходят без него.

