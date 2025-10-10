Названы четыре выдающих серьезные проблемы со здоровьем внешних признака

El Periodico De España: Отеки ног возникают из-за ожирения и сахарного диабета

Врачи из Официального колледжа подологов Кастилии-Ла-Манчи, Испания, заявили, что по ногам можно диагностировать серьезные заболевания. О том, какие четыре внешних признака могут указать на проблемы со здоровьем, сообщает издание El Periodico De España.

По холодным ногам, утверждают специалисты, можно заподозрить наличие синдрома Рейно и периферической нейропатии. Неприятный запах стоп является признаком гормонального дисбаланса и грибка, добавили они.

В свою очередь, отеки ног возникают при сахарном диабете, ожирении, травмах, неправильно подобранной обуви, злоупотреблении алкоголем и беременности, продолжили врачи. Изменение же цвета ногтей на ногах подологи назвали симптомом проблем с кровообращением и заболеваний печени.

Ранее косметолог Даниэль Гроних перечислила компоненты косметики, которые приводят к прыщам. Так, она призвала не пользоваться средствами с тальком в составе.