Обнародованы кадры с телефона дрейфовавшего с телами родственников по морю россиянина

Опубликованы видео с телефона 67 дней дрейфовавшего по Охотскому морю Пичугина

В сети появились видео с телефона Михаила Пичугина, снятые незадолго до инцидента в Охотском море, в результате которого россиянин неделями дрейфовал с телами родственников. Ролики обнародовал Telegram-канал «112».

Судя по кадрам, съемка сделана еще до поломки лодочного мотора. На них видно два других судна, а также береговую линию. Дата записи не уточняется.

9 августа 2024 года Михаил Пичугин с братом и его 15-летним сыном отплыли от побережья Хабаровского края в сторону Шантарских островов, намереваясь завершить путь за три дня. В результате россияне так и не прибыли в место назначения. 67 дней спустя лодку с Пичугиным и его родными без признаков жизни заметили рыбаки в 23 километрах от берегов Камчатки.

В интервью выживший рассказал, что сначала у лодки открутились якоря, а затем сломались весло и мотор. При этом борт был больших размеров и не предназначался для гребли. До поломки путешественники успели преодолеть порядка 500 километров.

Как выяснилось, подросток и его отец стали жертвами переохлаждения и обезвоживания. Сначала сердце остановилось у мальчика, а через несколько дней не стало его родителя, который практически сошел с ума. Последние двадцать суток дрейфа Пичугин провел в полном одиночестве.

В результате Следственный комитет предъявил владельцу лодки обвинение в нарушении правил безопасности водного транспорта. В ведомстве считают, что он не соблюдал правила эксплуатации подвесного мотора и грубо нарушил правила безопасности при пользовании маломерными судами во время плавания. В январе суд в Бурятии избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

