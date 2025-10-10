Открыт природный способ снизить уровень сахара в крови

FB: Жасминовый зеленый чай снижает уровень сахара в крови

Ученые из Китая и Южной Африки обнаружили, что жасминовый зеленый чай способен улучшать обмен глюкозы и снижать уровень жиров в крови, одновременно повышая антиоксидантную защиту организма. Результаты опубликованы в журнале Food Bioscience (FB).

В эксперименте на крысах с диабетом второго типа жасминовый чай не только снижал уровень сахара в крови, но и улучшал работу поджелудочной железы, усиливая выработку инсулина и восстановление β-клеток. Кроме того, он способствовал накоплению гликогена в печени — ключевого энергетического запаса организма — и снижал концентрацию липидов, что важно для профилактики осложнений при диабете.

Авторы отмечают, что в жасминовом чае присутствуют наночастицы, повышающие усвояемость его биологически активных веществ, а также редкие микроэлементы, усиливающие антиоксидантное действие. Все это вместе позволяет организму эффективнее бороться с окислительным стрессом и воспалением — процессами, тесно связанными с нарушением обмена веществ.

Хотя работа пока проведена на животных, исследователи считают, что жасминовый зеленый чай может стать безопасным и доступным дополнением к терапии диабета, помогая контролировать уровень сахара и улучшать общее состояние организма.

Ранее ученые выяснили, что ежедневная чашка зеленого чая, заваренного традиционным способом, помогает предотвратить жировую болезнь печени.