Экономика
23:04, 10 октября 2025Экономика

Покупателя имущества за 999 квинтиллионов в российском городе призвали оплатить сумму

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock / Fotodom

В Ярославле участника торгов по продаже муниципального имущества, предложившего купить здание за 999 квинтиллионов рублей, призвали оплатить всю заявленную сумму. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе межрегионального УФАС по Ярославской и Костромской областям.

В карточке торгов на портале torgi.gov.ru указано, что начальная цена недвижимости площадью 557,4 квадратных метра, расположенной на улице Чкалова, 31 (бывший Дом быта), составляла 3,2 миллиона рублей. На торги заявились 12 участников. Наибольшую сумму — 999 999 999 999 999 999,99 рублей — предложило общество с ограниченной ответственностью «Астория» из Северодвинска — это максимально возможная сумма, принимаемая системой. В результате комиссия признала компанию победителем аукциона.

После подведения итогов компания обратилась в УФАС с жалобой на организатора торгов — комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля — и потребовала отменить свою победу на торгах. В «Астории» сослались на то, что непреднамеренно не предоставили некоторые обязательные документы, требуемые правилами торгов. «Согласно жалобе и пояснениям представителя ООО «Астория», директор компании при подаче заявки допустил ошибку, не приложив документы, которые были поименованы в извещении», — рассказали в ведомстве. Между тем комиссия антимонопольного органа убедилась, что все нужные документы были поданы, и не нашла оснований для удовлетворения жалобы.

«ООО "Астория" как победитель теперь обязано оплатить заявленную им же сумму за приобретение объекта муниципальной недвижимости по указанному адресу», — заключили в УФАС по Ярославской и Костромской областям. Знакомый с ситуацией источник заявил журналистам, что схема с предложением максимально возможной суммы используется для отсечения других участников торгов. В случае отказа от покупки компании не вернут задаток, составляющий 321 тысячу рублей.

Ранее стало известно, что в Новой Москве на торгах продадут усадьбу Владимира Абрикосова — сына «шоколадного короля» Алексея Абрикосова. Последний — владелец и основатель фабрики «Абрикосов и сыновья», позже ставшей концерном «Бабаевский».

