Россиян предостерегли от смертельно опасных банных ритуалов

Терапевт Ревкова: Употребление алкоголя в бане грозит остановкой сердца

Некоторые привычные для россиян банные ритуалы могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем и даже привести к летальному исходу, предупредила врач-терапевт Елена Ревкова. Ее слова приводит издание «Подмосковье сегодня».

Прежде всего Ревкова предостерегла россиян от употребления алкоголя после посещения парной. По ее словам, из-за спиртного усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, нарушается терморегуляция организма, а также притупляется ощущение усталости. «В сочетании с высокой температурой тела это способно привести к резкому падению артериального давления, аритмии, потере сознания и даже остановке сердца», — подчеркнула врач.

Еще одним потенциальным смертельно опасным ритуалом она назвала обливание ледяной водой после бани. Как объяснила терапевт, эта процедура может спровоцировать спазм сосудов, из-за чего значительно повышается риск возникновения инфаркта или инсульта. По этой же причине стоит отказаться от прыжков в сугроб или окунания в прорубь, а также от курения после посещения парной зимой, добавила доктор.

Ранее врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предостерег некоторых россиян от холодного душа. По его словам, подобную процедуру могут тяжело переносить гипертоники.