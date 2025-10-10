Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:30, 10 октября 2025Забота о себе

Россиян предостерегли от смертельно опасных банных ритуалов

Терапевт Ревкова: Употребление алкоголя в бане грозит остановкой сердца
Наталья Обрядина1

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Некоторые привычные для россиян банные ритуалы могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем и даже привести к летальному исходу, предупредила врач-терапевт Елена Ревкова. Ее слова приводит издание «Подмосковье сегодня».

Прежде всего Ревкова предостерегла россиян от употребления алкоголя после посещения парной. По ее словам, из-за спиртного усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, нарушается терморегуляция организма, а также притупляется ощущение усталости. «В сочетании с высокой температурой тела это способно привести к резкому падению артериального давления, аритмии, потере сознания и даже остановке сердца», — подчеркнула врач.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Еще одним потенциальным смертельно опасным ритуалом она назвала обливание ледяной водой после бани. Как объяснила терапевт, эта процедура может спровоцировать спазм сосудов, из-за чего значительно повышается риск возникновения инфаркта или инсульта. По этой же причине стоит отказаться от прыжков в сугроб или окунания в прорубь, а также от курения после посещения парной зимой, добавила доктор.

Ранее врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предостерег некоторых россиян от холодного душа. По его словам, подобную процедуру могут тяжело переносить гипертоники.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    В США произошел мощный взрыв на военном заводе

    Пэрис Хилтон появилась на публике в оголяющем грудь платье

    Карпин высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026

    В российском регионе прогремел взрыв

    Мощный циклон обрушится на Москву

    Артемий Лебедев высказался об отказе Путина от соцсетей

    Рекордная молния ударила в небе над российским городом

    Александр Збруев впервые вышел на связь после слухов о срочной госпитализации

    Названы главные изобретения 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости