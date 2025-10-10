Россиянам спрогнозировали пик заболеваемости ОРВИ

Эпидемиолог Онищенко: Пик заболеваемости ОРВИ в России придется на зиму

В России рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается зимой, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Такой прогноз дал в разговоре с «Известиями».

Онищенко считает, что в октябре заболеваемость ОРВИ в России начнет расти, но незначительно. По его мнению, пик заболеваемости придется на зимние месяцы.

«В конце декабря будут массово проводиться елки, в январе все выйдут на работу, в сады и на учебу после долгих праздников», — объяснил эпидемиолог причины, из-за которых будет расти заболеваемость простудой.

Ранее врач-терапевт Руслан Мухаметкулов предостерег россиян от ошибок, которые многие совершают при первых признаках простуды. Одной из самых распространенных он назвал бесконтрольный прием антибиотиков, из-за которого повышается риск побочных эффектов. Также врач напомнил, что антибиотики не борются с вирусами и действуют только на бактерии.