11:06, 10 октября 2025Россия

Российский боец СВО отрезал себе ногу в окопе и пять дней ждал помощи

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Татарстана с позывным Бигфут после ранения отрезал себе ногу в окопе и пять дней ждал эвакуации с поля боя. Его историю публикует «Татар-информ».

Ранение военнослужащий получил в конце июня 2024 года на Очеретинском направлении, когда российская армия шла в наступление. В лесополосе мужчину засек дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего по нему открыли огонь из гранатомета.

«Первый же выстрел, и снаряд взорвался около меня — ногу сразу же оторвало, она осталась висеть на остатках кожи», — вспомнил Бигфут, добавив, что ему удалось доползти до окопа, где он оказал себе первую помощь: сделал обезболивающий укол и ампутировал конечность. «Мне пришлось самому себе отрезать ногу, иначе я не мог ее нормально перебинтовать и обработать — остатки тканей мешали», — добавил он.

Эвакуации боец дождался только на пятый день. Все это время Бигфут, находясь без еды и воды, молился о своем спасении. «Огорчала только мысль о том, что, если обстрелы продолжатся, меня засыплет землей и никто не найдет — останусь без вести пропавшим, и семья не сможет меня захоронить. Конечно же, я переживал о семье», — заключил он.

При попытке вывезти Бигфута с поля боя трое российских военнослужащих получили ранения, еще двоих спасти не удалось. «Благодаря командованию меня все же эвакуировали. Потом меня вывезли в Ростов и бортом доставили в Екатеринбург, там мне оформили культю, а в Самаре сделали протез», — рассказал ветеран.

Ранее сообщалось об участнике СВО из Якутии, который был вынужден отрезать себе ногу ножом после того, как она загноилась. Мужчина, будучи раненым, 17 дней провел в окопе.

