Уехавшая из России бывшая сотрудница Первого канала оценила возможность возвращения

Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова заявила о невозможности вернуться в РФ
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшая в Европу, заявила о невозможности возвращения в Россию. На эту тему она высказалась в беседе с телеканалом «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией).

«У меня билет в один конец. Я уже не могу вернуться в Россию», — сказала Овсянникова. Кроме того, бывшая сотрудница Первого канала заявила, что теперь с родиной ее связывает только политический активизм.

3 октября Минюст России внес Овсянникову в перечень иноагентов. Как заявили в министерстве, бывший редактор Первого канала распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей, а также информацию, формирующую негативный образ Вооруженных сил России.

В марте 2022 года Овсянникова неожиданно появилась в эфире программы «Время» и показала плакат с призывом прекратить спецоперацию на Украине. За это ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Впоследствии в отношении журналистки возбудили уголовное дело о дискредитации Российской армии, суд заочно приговорил ее к 8,5 года лишения свободы. Процесс проходил без Овсянниковой, так как она сбежала из-под домашнего ареста и покинула страну.

.
