В Госдуме рассказали о влиянии участников СВО на последующие поколения

Опыт участников специальной военной операции (СВО), которые вернулись или только вернутся из зоны боевых действий, будет влиять на жизни нескольких следующих поколений. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, чьи слова приводит ТАСС.

«В разрезе поколений будет заметно. Опыт людей, которые у нас воевали в Великой Отечественной войне, в Первой мировой, когда-то с Наполеоном воевали и так далее — весь этот опыт у нас сохраняется», — пояснил он.

По словам парламентария, весь этот опыт влился в культурный код, что произойдет и с опытом участников СВО.

Ранее стало известно, что зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин предложил увеличить оклад солдатам, проходящим срочную службу, в три раза. Депутат попросил главу Минобороны России Андрея Белоусова оценить идею повышения оклада срочникам до 7500 рублей или до доли в прожиточном минимуме трудоспособного населения.