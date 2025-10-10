В МИД России раскритиковали выбор лауреата Нобелевской премии мира

Посол Корчунов: Решение по Нобелевской премии мира дискредитировало награду

Решение Нобелевского комитета Норвегии о присуждении премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо стало примером деформации критериев. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в беседе с РИА Новости.

«Госпожа Мачадо, как мы все прекрасно понимаем, не внесла никакого вклада в дело укрепления дружбы народов, сокращения армий или проведения мирных конгрессов», — обратил внимание представитель МИД РФ.

Дипломат обвинил комитет в предвзятости и подчеркнул, что их решение дискредитирует награду. По его словам, премия превращается «в послушный инструмент продвижения конъюнктурных нарративов Запада и однобокой критики неугодных стран».

«Блоковая милитаристская политика Осло не соответствует духу завещания Нобеля и не дает норвежцам морального права определять, кто достоин признания за вклад в укрепление мира», — заключил Корчунов.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Комитет назвал политика ключевой объединяющей фигурой венесуэльской оппозиции и «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы».