В Венгрии назвали отставку фон дер Ляйен маловероятной

Гуйяш: Уход фон дер Ляйен в отставку был бы в интересах Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Уход в отставку председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен был бы в интересах Европы. Однако с учетом баланса сил в Европарламенте, на это мало шансов, рассказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Если посмотреть на показатели европейской конкурентоспособности и роста за последние годы, то нет никаких сомнений в том, что в интересах Европы была бы новая Еврокомиссия с новым председателем», — отметил он.

Исходя из здравого смысла и реальности, это должно быть естественным, самим по себе очевидным решением, добавил политик.

В сентябре Урсула Фон дер Ляйен оценила вероятность ухода с поста раньше срока ради должности президента ФРГ. Так, по ее словам, она не намерена оставить пост в Еврокомиссии и не рассматривает такую возможность.

При этом издание Politico написало, что стиль руководства Урсулы фон дер Ляйен вызывает недовольство в Европейском союзе. Ее деятельность подвергается все большей критике за недостаточную открытость и предоставление запутанной, противоречивой или вводящей в заблуждение информации.

