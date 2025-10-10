Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

Полковник Матвийчук: У России большой запас гибридов ракет и бомб

Удар по Днепру гибридом ракеты-бомбы — это ответ на украинские обстрелы, и таких снарядов на вооружении ВКС России достаточно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что ВКС России впервые ударили по Днепру гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. На кадрах видно, что на месте прилета начался пожар.

«Такой гирбид существует. Если раньше ракета по инерции просто планировала на крыльях, которые открывались, то теперь она может своим двигателям еще помогать себе лететь 120 километров до увеличенной дальности. И, конечно же, летчик может еще и корректировать ее в полете, чтобы она нанесла удар именно туда, куда надо», — рассказал эксперт.

Матвийчук отметил, что в России такие снаряды изготовлены в достаточном количестве, благодаря запасам времен Второй мировой войны. Он пояснил, что основу их составляют обыкновенные фугасы весом 250, 500, полторы и три тысячи килограммов, а сопряженные с ним модули — это российское ноу-хау, разработки которого идут полным ходом для поставок армии.

В августе на Украине заявляли об ударах России гибридом по Сумщине. По данным противника, используемые ВС РФ боеприпасы представляют собой «определенный гибрид между бомбой и ракетой», напоминающий корректируемые авиабомбы с двигателем, которые летят «гораздо дальше и точнее».