Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:28, 10 октября 2025Забота о себе

Врач раскрыла два действенных способа уменьшить подтекания мочи

Терапевт Кей: Уменьшить подтекание мочи поможет укрепление мышц тазового дна
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

Врач-терапевт Филиппа Кей раскрыла два действенных способа, которые помогут уменьшить подтекание мочи. Ее советы опубликовало издание Daily Mail.

Кей рассказала, что с проблемой подтекания мочи сталкиваются многие женщины, особенно в пожилом возрасте. Однако врач подчеркнула, что это не является частью нормального старения и с этой проблемой можно бороться. Первое, что она посоветовала предпринять, — это делать упражнения для укрепления мышц тазового дна. Они нужны для сдерживания мочи, и чтобы их натренировать, нужно ежедневно заниматься. Для этого врач призвала напрягать интимные мышцы и удерживать их в таком положении в течение трех секунд.

Вторым вариантом лечения Кей назвала использование вагинальных кремов с эстрогеном. По ее словам, они помогают, если проблема связана со снижением уровня женских половых гормонов. После наступления менопаузы их становится меньше, из-за этого истончается оболочка уретры, и риск подтекания мочи становится выше.

Материалы по теме:
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц. Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц.Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
12 июля 2023

Ранее уролог-андролог Василий Свиридов рассказал о причинах изменения цвета мочи. По его словам, моча, напоминающая по цвету пиво, появляется из-за патологий печени или желчного пузыря; коричневый оттенок может указывать на образование свища; красный цвет указывает на возможность наличия онкологического заболевания.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергосистема на грани коллапса». Армия России вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Города погрузились во тьму

    Женщина с четвертой стадией рака рассказала о неочевидных симптомах заболевания

    Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

    Стали известны планы США после первого этапа мирного плана по Газе

    Раскрыты сроки наступления метеорологической зимы в Москве

    Задержанного в Баку российского журналиста освободили

    56-летняя супермодель в прозрачном платье без нижнего белья посетила балет

    Мусоровоз переехал пенсионерку в российском городе и попал на видео

    Женщина неделю проболела дома и разбогатела на восемь миллионов рублей

    Раскрыто реальное время работы iPhone 17

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости