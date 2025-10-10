В российском регионе провели эвакуацию жителей после атаки ВСУ

В Ростовской области обнаружили неразорвавшийся дрон ВСУ, жителей эвакуировали

В Ростовской области жителей некоторых домов в Курганском районе эвакуировали после обнаружения неразорвавшегося беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава района Дина Алборова в Telegram-канале.

«Особое внимание уделяется улицам Светлой и Красноармейской, где обнаружены неразорвавшиеся БПЛА. Для обеспечения безопасности из близлежащих домов проведена эвакуация. Мы ожидаем прибытия саперов для уничтожения дронов», — сообщила Алборова.

По ее словам, восстановительные бригады приступят к восстановлению электроэнергии после того, как саперы проведут свою работу. Пострадавшие в результате атаки ВСУ жители могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи, добавила чиновница.

ВСУ атаковали Ростовскую область днем 9 октября. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, повреждения получили несколько жилых домов, расположенных в населенном пункте Матвеев Курган, а также пять автомобилей. В сети также появились кадры пролета дрона над регионом.

