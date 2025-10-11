Интернет и СМИ
14:56, 11 октября 2025

Адвокат описал финансовые убытки Джигана после развода с Самойловой

Адвокат Бенхин: Джиган будет отдавать 50 % от своего официального дохода
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) будет отдавать 50 процентов от своего официального дохода по закону после развода с блогершой Оксаной Самойловой. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин, его слова приводит «Абзац».

«Так как у них четверо детей, значит, по закону он должен [будет] отдавать 50 процентов от своего официального дохода. Я думаю, что у него весь доход белый, так как блогерство и рекламные выплаты сейчас абсолютно прозрачные. Плюс у них есть дом в ипотеку, который при разводе поделится пополам. Однако ипотека так и останется на Денисе. И закрывать ее он будет самостоятельно», — сказал специалист.

Он добавил, что Джиган, который активно говорит о своем еврейском происхождении, по иудейским законам при заключении брака должен был заключить с Самойловой еврейский брачный договор (ктубу). В случае развода после этого единовременно супруге нужно выплатить денежную сумму — обычно, как рассказал Бенхин, она составляет 1 миллион рублей.

9 октября стало известно, что Самойлова разведется с Джиганом. Впоследствии сообщалось, что после развода звезды будут делить особняк и заброшенный пансионат в Подмосковье, а также квартиры в ОАЭ.

