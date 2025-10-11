Мир
13:33, 11 октября 2025Мир

Бывший генсек НАТО описал встречи с Путиным и Лавровым

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Йенс Столтенберг и Владимир Путин

Йенс Столтенберг и Владимир Путин . Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вспомнил встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым. Их он описал в своих мемуарах «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны», которые поступили в продажу в Европе, их цитирует РБК.

Экс-генсек вспомнил свой первый визит в Москву в июне 2001 года, когда был премьер-министром Норвегии. Он вспомнил, что оба политика положительно смотрели на более тесное сотрудничество государств. Путин и Столтенберг тогда согласились, что страны должны продолжать работу над улучшением отношений.

Столтенберг рассказал, что в ходе дальнейших встреч с Путиным у него сложилось ощущение, что президент России — трудолюбивый, целеустремленный и рациональный политик. Беседы с Путиным, как вспомнил экс-генсек, проходили в приятной атмосфере, президент также всегда был хорошо подготовлен к темам, по которым велось обсуждение.

Бывший генеральный секретарь НАТО также вспомнил о встрече с Лавровым на Мюнхенской конференции в феврале 2015 года. Он писал, что министр «производит впечатление человека, способного выдержать любые физические испытания». Столтенберг также добавил, что «Лавров — это особое сочетание элегантного дипломата и грубияна».

Ранее сообщалось, что Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что экс-президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского занозой в заднице — это произошло во время обсуждения итоговой декларации встречи. Американская сторона была раздражена позицией Киева и формулировками, касающимися поддержки Украины.

.
