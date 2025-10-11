Дед специально сел в тюрьму ради помощи внуку

Во Франции мужчина специально сел в тюрьму ради встречи с внуком-преступником

69-летний житель Гваделупы, заморский департамент Франции, ограбил магазин, чтобы попасть в ту же тюрьму, где сидит его внук. Об этом сообщает информационное агентство France-Presse (AFP).

Пожилой мужчина появился в супермаркете, одетый в бежевую балаклаву и вооруженный винтовкой. Он спрятал ее в тележке, подошел к кассе с куском сыра и бутылкой вина, а затем стал угрожать продавцу и потребовал кассовый аппарат.

Прибывшие полицейские арестовали мужчину. Он не сопротивлялся. Оказалось, что он дед преступника, заключенного в тюрьме. Мужчина рассказал, что во время свидания с внуком увидел, что у того сломан зуб: над ним издевались сокамерники. Сердобольный родственник не мог оставить это так и решил специально сесть в тюрьму, чтобы помочь.

Узнав мотивацию пожилого грабителя, суд приговорил его к одному году и трем месяцам тюрьмы и разрешил ему видеться с внуком за решеткой.

Ранее сообщалось, что жители Японии пожилого возраста добровольно хотят сесть в тюрьму ради выживания. Осужденные получают регулярное питание, бесплатную медицинскую помощь, уход и общение, которого им не хватает в жизни на свободе.