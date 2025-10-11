Бывший СССР
Лихачев назвал возможным восстановление электроснабжения ЗАЭС

Глава «Росатома» сообщил о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) можно будет восстановить внешнее электроснабжение, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Его слова приводит РИА Новости.

Переговоры на эту тему некоторое время уже ведутся, пояснил руководитель госкорпорации. В обсуждениях принимает участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, добавил он.

Внешнее электроснабжение ЗАЭС перестало работать 23 сентября, так как после огневого воздействия ВСУ отключилась высоковольтная линия электропередачи «Днепровская». Данная станция находилась на собственном энергообеспечении, поэтому генераторы, рассчитанные на питание системы охлаждения реакторов, включились в нужный момент.

В начале этой недели, 6 октября, ВСУ обстреляли пожарную часть, расположенную в 1,2 километра от периметра Запорожской АЭС. Комментируя удары по этой территории, сенатор от ДНР Александр Волошин назвал их политической провокацией, добавив, что каждый такой обстрел может обернуться катастрофой. Происходящее необъяснимо с точки зрения логики, отметили в пресс-службе ЗАЭС.

