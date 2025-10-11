На Западе сообщили о подготовке США ответных мер на ограничения Китая

FT: США готовят ответ на ограничения КНР по редкоземельным металлам

Соединенные Штаты готовят ответ на меры Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов. Об этом написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.

Ранее на этой неделе Министерство коммерции КНР сообщило, что с 8 ноября 2025 года вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита.

«США готовят ряд возможных ответных действий, включая санкции против китайских компаний, новые экспортные ограничения и внесение китайских групп в торговый черный список», — указано в статье.

Американский глава Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100 процентов размер таможенных пошлин в отношении Китая. Политик считает, что Пекин занял «исключительно агрессивную позицию».

Кроме того, Трамп анонсировал масштабное повышение тарифов на ввозимую из Китая продукцию и другие торговые меры в ответ на попытку Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.