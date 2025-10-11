Силовые структуры
18:02, 11 октября 2025

Потерявший обе ноги в чеченской войне ветеран оказался в рабстве у цыган

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ветеран Первой чеченской войны Сергей Грибков, потерявший во время боевых действий обе ноги ниже колена, оказался в рабстве у цыган. Его историю рассказывает RTVI.

По информации издания, мужчина провел в неволе девять лет. Его спаивали и заставляли попрошайничать, а все полученные деньги — отдавать «хозяевам». Как утверждается, Грибкова плохо кормили, били электрическим шнуром, выбивали зубы.

Вызволить мужчину из рабства помогла активистка из Альметьевска в Татарстане. Сейчас ветеран боевых действий находится в безопасности, в отношении одного из его обидчиков уже возбудили уголовное дело по статье об использовании рабского труда.

Ранее стало известно о судьбе россиянки, похищенной в Таиланде и проданной в рабство в Мьянму.

